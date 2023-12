Napoli in Champions per gli ottavi e per rialzarsi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRitrovare il gol, ritrovare compattezza in difesa e soprattutto ritrovare la vittoria e il riscatto da un periodo difficile che la squadra sta attraversando. Sono tanti i traguardi che ilsi pone per il prossimo futuro ma al momento quello più importante di tutti riguarda la qualificazione aglidi finale diLeague, obiettivo che potrà essere raggiunto martedì sera al ‘Maradona’ nel match con i portoghesi del Braga. L’ultimo turno del girone pone gli azzurri di Walter Mazzarri in una condizione abbastanza favorevole rispetto agli avversari. Basterà infatti non perdere con più di un gol di scarto per passare il turno. Nel calcio, però, non c’è nulla di scontato e i risultati negativi delle ultime settimane – tre sconfitte consecutive con Real Madrid, Inter e Juventus – consigliano a ...