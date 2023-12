Napoli ancora penalizzato dagli arbitri | senza l’appoggio dei media nazionali è dura

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 dicembre 2023)danneggiato da arbitraggi: dopo errori Massa e Orsato contro Inter e Juve serve appoggio. I recenti arbitraggi di Massa in-Inter e di Orsato in Juventus-hanno nuovamentegli azzurri.e le Decisioni Arbitrali Hanno purtroppo ragione i cronisti e collaboratori dipiu.com.giornalie tivvù non si va da nessuna parte. Ed è vero dopo quanto successo alcon l’Inter e la Juventus chei giornali e tivvù non si va da nessuna parte. Dopo lo scandaloso arbitraggio di Massa in– Inter ci hanno propinatouna volta il cosiddetto miglior ...