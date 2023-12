MOVIOLA – Roma-Fiorentina | espulso Lukaku | giallorossi in nove | Mourinho furioso

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Episodio dainper l’espulsione di Romelu. E’ duro l’intervento dell’attaccante giallorosso che va in scivolata col piede molto alto e colpisce Kouame in modo molto evidente. Per l’arbitro Rapuano è cartellino rosso diretto e la decisione, seppur borderline, pare corretta, visto che si tratta di un grave fallo di giuoco che non può non portare a un’espulsione. L’attaccante salterà dunque il Bologna. Fuorioso José, ma la decisione pare corretta. SportFace.