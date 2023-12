Movida violenta a Napoli | due uomini feriti a colpi di pistola nella notte

(Di domenica 10 dicembre 2023) Spari e sanguetrae Pozzuoli. Duesono rimastid’arma da fuoco in due diversi episodi. Uno è accaduto nei Quartieri Spagnoli, forse al culmine di una lite, l’altro a Pozzuoli sarebbe avvenuto durante un tentativo di rapina. Un 32enne già noto alle forze dell’ordine è stato ferito adial polpaccio destro mentre si trovava a Pozzuoli. Dalle primissime informazioni i fatti sarebbero avvenuti in via Domitiana dove l’uomo è statoto forse dopo aver reagito ad un tentativo di rapina. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti nell’ospedale Santa Maria delle Grazie dove la vittima è stata medicata per le ferite. Saranno le indagini dei carabinieri della sezione ...

Altre News in Rete:

Accoltellato in centro a Benevento. Piazza (FI): non demonizzare generazione

Benevento . 'L'ennesimo atto dicampeggia sulle prime pagine dei quotidiani nostrani, e nonostante lo sforzo di percepirli ogni volta come casi, in linea di principio, isolati, è innegabile la localizzazione in un'...

Movida violenta. Maxi rissa e colpi di arma da fuoco davanti al Berlin Palermo Post

Agrigento, vertice in prefettura sulla movida violenta. Intervista al prefetto Maria Rita Cocciufa Ministero dell'Interno

Violenta sparatoria in via La Lumia: maxi rissa tra i giovani della movida palermitana

Una notte di festa si è trasformata in un incubo nel cuore della movida palermitana, quando una maxi rissa tra giovani è sfociata in una violenta sparatoria in via La Lumia. L’episodio, avvenuto intor ...

Maxi rissa tra i locali della movida in via La Lumia, esplosi diversi colpi di pistola

E’ stata una maxi rissa, con almeno dieci persone coinvolte, al culmine della quale un uomo, forse un giovane, ha estratto una pistola e ha esploso diversi colpi di pistola. Sono almeno cinque i bosso ...