(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della ““, gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Bagnoli, Arenella,no, Pianura, Nuovo Palazzo di Giustizia, Vomero, i finanzieri della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli nel quartiere. Nel corso del servizio gli agenti hanno identificato 349 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, controllato 9, di cui 4per irregolarità relative alla gestione del misuratore fiscale, ed altresì ritirato una patente di guida. Inoltre, gli agenti hanno denunciato due persone, una in via Filangieri poiché sorpresa nuovamente ad esercitare ...

Altre News in Rete:

Movida, controlli di polizia e vigili urbani

La Polizia Locale di Napoli nell'ambito dei controlli per la sicurezza della "" cittadina ha effettuato controlli presso i locali pubblici In particolare, l'Unità Operativaha provveduto alla notifica di due provvedimenti di chiusura per sette giorni di altrettanti ...

Movida a Chiaia, sanzionati quattro esercizi commerciali anteprima24.it