Altre News in Rete:

Mourinho e il probabile deferimento, ecco quando sarà giudicato

L'iter verso ildeferimento diprocede. Dopo l'audizione del tecnico portoghese, la Roma sta preparando una memoria difensiva. Dall'altra parte la procura federale andrà avanti con il suo lavoro ...

Mourinho e il probabile deferimento, ecco quando sarà giudicato Corriere dello Sport

La probabile formazione della Roma: Mourinho studia il centrocampo anti Fiorentina, ma là davanti ci sono le due ... fiorentinanews.com

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini a centrocampo, davanti Lukaku e Dybala

Questa sera la Roma scende in campo e affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Le probabili formazioni dei quotidiani.

TOTOFORMAZIONE, TORNANO NICO E JACK. DAVANTI NZOLA FAVORITO SU BELTRAN

Pochi dubbi in difesa e qualche ballottaggio in avanti per Vincenzo Italiano in vista della sfida di stasera all'Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho. In porta torna ...