(Di domenica 10 dicembre 2023) “Con tutto il dovuto rispetto, ma inchi arriva ultimo è f***o”. Parole e musica, se così si può dire, di, fresco vice-campione del mondo della classe regina dopo un avvincente duello con Francesco Bagnaia. Una “battuta” rilasciata nel corso di una trasmissione spagnola che, ovviamente, ha fatto subito il giro del mondo. Sull’inopportunità di talenon c’è nemmeno bisogno di andare a specificare, per cui raccontiamo cos’è successo. Andiamo con ordine. Il portacolori del team Pramac ha partecipato alla trasmissione ‘El Hormiguero’ sulla tv spagnola. Nel corso della lunga intervista concessa, il pilota nativo di Madrid si è lasciato andare ad una “battuta” davvero mal riuscita che ha scatenato subito un putiferio. Il suo riferimento puntava l’attenzione sulla competitività all’interno del ...

Altre News in Rete:

Il politicamente corretto e "la sottile arte di fare il caz*o che ti pare": Aleix Espargarò difende Jorge Martin così

Una battuta fatta durante in un programma TV comico è costata aMartin una vera e propria bufera social. A difesa del vicecampione del mondo dellae contro l'ossessione del politicamente corretto è intervenuto il veterano della: Aleix Espargarò.

MotoGP, Jorge Martin nella bufera per una frase omofoba. Espargarò lo difende: "Un bambino ingenuo" OA Sport

MotoGP, Jorge Lorenzo boccia Marini in Honda: 'Ha fatto un errore' Corse di Moto

MotoGP, Jorge Martin nella bufera per una frase omofoba: “Chi arriva ultimo in MotoGP è un f***o”

"Con tutto il dovuto rispetto, ma in MotoGP chi arriva ultimo è f***o". Parole e musica, se così si può dire, di Jorge Martin, fresco vice-campione del mondo della classe regina dopo un avvincente due ...

MotoGP | Stoner: "Giochi mentali Scopri debolezze di chi li fa"

Il parere del pluri campione del mondo australiano ha spesso un peso di un certo rilievo per via delle sue parole mai banali, anche a costo di risultare impopolare. Anche in questo caso ha dato una ...