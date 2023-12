Mosca fa sapere | “Pace solo se Ucraina accetterà le nostre conquiste” Moglie di Zelensky | “Occidente non ci abbandoni”

(Di domenica 10 dicembre 2023)fache "ci saràinse Kievlerusse". Ma da Kiev si lanciano appelli all'. L'ultimo, in ordine di tempo, è della first lady, Olena Zelenska: "Se vi stancate dell', ci lasciate morire". Poche parole che però evidenziano chiaramente l'umore che si respira a Kiev L'articolo proviene da Firenze Post.

Mosca fa sapere che "ci sarà pace in Ucraina, solo se Kiev accetterà le conquiste russe". Ma da Kiev si lanciano appelli all'Occidente. L'ultimo, in ordine di tempo, è della first lady, Olena Zelenska ...

"Se il mondo si stanca" di aiutare l'Ucraina "semplicemente ci lascerà morire". Lo ha dichiarato la first lady ucraina, Olena Zelenska, in un'intervista alla Bbc che andrà in onda domenica e di cui so ...