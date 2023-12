Monza | spaccia vestita da unicorno davanti alla stazione | arrestata 19enne

(Di domenica 10 dicembre 2023) Pubblicato il 10 Dicembre, 2023 Una giovane di 19 anni è statanella tarda mattinata del venerdì 8 dicembre scorso acon l’accusa di traffico di sostanze illecite. Come riporta il quotidiano Il Corriere della Sera, la ragazza è stata intercettata durante la cessione di stupefacenti proprio di fronte. Ciò che ha colpito gli inquirenti è stato un dettaglio molto particolare: la giovane si era camuffata indossando un costume da. La giovane trovata con 120 grammi di hashish e cocaina A individuare la giovane sono stati gli ufficiali della Questura, che stavano svolgendo un servizio di sorveglianza sotto copertura. Hanno notato la giovane indossare una tuta colorata in pile, completa di coda e cappuccio da, mentre attorno a lei c’erano ...

Hashish e cocaina alla stazione di Monza: la spacciatrice è travestita da unicorno

La sua intenzione di essere notata in mezzo alla confusione della stazione ferroviaria diè stata in un certo senso premiata, anche se ad essere attratti non sono stati solo gli acquirenti, ma ...

La ragazza trovata con addosso 120 grammi di hashish e qualche dose di coca. Fermato anche il complice: un 21enne marocchino ...