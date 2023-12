Monza-Genoa | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 10 dicembre 2023) All’U-Power Stadium disi gioca il match valido per la quindicesima giornata diA tra. I padroni di casa vogliono tenersi lontani dalle zone calde della classifica. Ospiti che, invece, dopo un buon inizio sono calati ma hanno comunque cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.è anche lo scontro tra le due rivelazioni del campionato scorso e di questo, due neo-promosse nel loro anno che viaggiano a medie al di sopra di quella salvezza. Due squadre che nel loro cercano sempre anche di infastidire le big, rendendo le partite in casa delle trasferte ostiche per chiunque. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookCFC)Ilè partito con lo stesso obiettivo dello scorso anno, ...

Altre News in Rete:

Genoa e Monza oggi andranno in campo con la stessa maglia, per i diritti umani

Oggi si giocherà, e non sarà una partita come tutte le altre: in occasione della 75esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani, infatti, le due squadre scenderanno in campo indossando la stessa felpa ...

Monza-Genoa: dove vederla in diretta streaming, tv e probabili formazioni La Stampa

Monza-Genoa pronostico: occhio alla quota del gol La Gazzetta dello Sport

Serie A, il programma di oggi: apre il Frosinone, big match in serata

Prosegue la quindicesima giornata di Serie A dopo le partite di ieri. Alle 12.30 ad aprire questa domenica calcistica sarà la sfida tra il Frosinone e il Torino, squadre a caccia di punti ...

Salernitana-Bologna, i pronostici di Caressa e Zazzaroni

Come ogni sabato i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, nel corso di Deejay Football Club, trasmissione in onda su Radio Deejay, hanno fatto i pronostici per le gare di campionato di Serie A ...