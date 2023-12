Monza Genoa | probabili formazioni | Gila ritrova Gudmundsson?

(Di domenica 10 dicembre 2023) Questo pomeriggio alle 15 in campo in Serie A la sfida tra, ecco leQuesto pomeriggio alle 15 in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Palladino erdino.(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino.(3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Messias, Retegui. All.rdino.

Altre News in Rete:

Genoa e Monza oggi andranno in campo con la stessa maglia, per i diritti umani

Oggi si giocherà, e non sarà una partita come tutte le altre: in occasione della 75esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani, infatti, le due squadre scenderanno in campo indossando la stessa felpa ...

Monza-Genoa: dove vederla in diretta streaming, tv e probabili formazioni La Stampa

Monza-Genoa pronostico: occhio alla quota del gol La Gazzetta dello Sport

Serie A, il programma di oggi: apre il Frosinone, big match in serata

Prosegue la quindicesima giornata di Serie A dopo le partite di ieri. Alle 12.30 ad aprire questa domenica calcistica sarà la sfida tra il Frosinone e il Torino, squadre a caccia di punti ...

Salernitana-Bologna, i pronostici di Caressa e Zazzaroni

Come ogni sabato i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, nel corso di Deejay Football Club, trasmissione in onda su Radio Deejay, hanno fatto i pronostici per le gare di campionato di Serie A ...