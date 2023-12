Monza-Genoa 1-0 | decide il gol di Mota

(Di domenica 10 dicembre 2023) I lombardi salgono a 21 punti, liguri fermi a 15 Ilbatte ilper 1-0 nel match giocato oggi per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. I lombardi si impongono con il gol di, a segno all'83' con una conclusione dal cuore dell'area di rigore dopo l'assist di Pereira. Il

