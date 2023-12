Monza-Genoa 0-0 LIVE | partita bloccata

(Di domenica 10 dicembre 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’U-Power Stadium,si affrontano nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24.0-0: sintesi e moviola 35? – Ancora nessuna emozione. 1? – Inizia la. Aggiornamenti dalle 15.00 Migliore in campo: a fine0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali

Altre News in Rete:

Palladino nei guai: doppio forfait prima di Monza - Genoa

Ildeve rinunciare a due titolari per la sfida casalinga dell'U - Power Stadium contro il: le scelte di Raffaele PalladinoDoppia tegola per ile Raffaele Palladino prima del match casalingo contro il, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Raffaele ...

Monza-Genoa 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Serie A, Monza-Genoa 0-0 DIRETTA Agenzia ANSA

Monza, disordini fuori dallo U-Power Stadium prima della partita col Genoa

Le forze dell’ordine in tenuta anti sommossa sono dovute intervenire per evitare che le tifoserie venissero in contatto ...

Monza-Genoa, il primo tempo della sfida dell'U-Power Stadium (live)

Nel Monza Caldirola si ferma nel riscaldamento ed al suo posto gioca l'ex genoano Pedro Pereira. Le due squadre hanno effettuato il riscaldamento sul terreno di gara ed a breve ...