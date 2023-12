Montolivo pronostica | «La Roma batterà 3-0 la Fiorentina»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Riccardo, ex centrocampista della, ha detto la sua in vista del match tra i viola e ladi stasera A Dazn, così Riccardoha parlato in vista del matchin programma questa sera all’Olimpico. LE PAROLE – «Vedo una grandeche vince 3-0 contro lache può così consolidare il quarto posto. Parliamo di una grandeche è già lì».