Mondragone Concetta Infante trovata in un baule | morta da un mese

(Di domenica 10 dicembre 2023) Macabra scoperta nel Casertano dove è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. È successo a. La donna deceduta è, 77 anni, il cui corpo è stato trovato da una figlia in unnella camera da letto. Ad incaricarsi delle indagini i Carabinieri. La Procura ha disposto il sequestro della salma e dell’appartamento. Il decesso sembra risalire a diverse settimane fa, all’incirca unabitava ainsieme all’altra figlia. E’ stata la sorella di quest’ultima a fare il macabro ritrovamento. Ilera stato anche sigillato con del nastro adesivo. I Carabinieri hanno rintracciato la figlia che viveva insieme a...

