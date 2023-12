Momento no anche per Kim | la critica rivaluta il periodo a Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 10 dicembre 2023) La stagione delè stata disastrosa fino a questoe in molti rimpiangono l’addio di Kim MinJae. Il commento sul coreano. Ilha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. I campioni d’Italia in carica non sono nelontanamente la squadra che lo scorso anno ha annientato il campionato. Al termine della stagione, dopo una cavalcata trionfale, i punti di vantaggio sulla Lazio arrivata seconda erano ben 16 nonostante una flessione nel finale degli azzurri dopo aver acquisito ampiamente lo scudetto. In questa stagione, dopo solo quindici giornate, il distacco dall’Inter capolista è di 14 punti. Con questo dato, ilha superato ogni record negativo per essere la squadra campione d’Italia in carica. Nell’era dei tre punti, infatti, ilè la squadra ...