Mogol | “Il Ministero della Cultura mi ha candidato per il Nobel alla Letteratura | sono onorato” Ma l’Accademia non accetta candidature

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023)alper la. Durante la fiera di Più libri, più liberi il più importante autore italiano di testi musicali ha annunciato di essere stato proposto dalaldei. La dichiarazione è avvenuta durante la presentazione del libro Il potere dei morti di Giulio Caporaso., all’anagrafe Giulio Rapetti, oggi 87enne ha attraversato 60 anni di trasformazioni musicali dagli anni sessanta ad oggi, scrivendo decine e decine di memorabili testi (in primi mettiamoci quelli per e con Lucio Battisti) e non dimenticando mai le radici popolarimusica italiana. ““, il suo commento. Un’unica domanda, ...