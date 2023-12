Modena | polemiche per l’opera d’arte del carro armato con Babbo Natale | danneggiata da un manifestante

Leggi su open.online

(Di domenica 10 dicembre 2023) Doveva trasmettere un messaggio di pace, ma ha acceso soloal punto tale da essere. Al centro della discordia c’è un, con la “r” della seconda parola appositamente cancellata nella scritta che lo sovrasta, guidato dae realizzato dall’artista Lorenzo Lunati come installazione per la piazza XX Settembre di, tra le bancarelle.non è piaciuta a molti, tanto che qualcuno ha pensato di protestare contro la sua permanenza e unè arrivato a danneggiarla provocando una crepa, dopo essersi aggrappato al cannone. Il responsabile del gesto vandalico è stato poi identificato dalla Questura, ma pare che abbia respinto la ricostruzione di quanto accaduto. Tra chi non ha ...