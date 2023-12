(Di domenica 10 dicembre 2023) opera darte che divide 10 dicembre 2023 08:58 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Altre News in Rete:

Modena, danneggiato il 'carro amato' pacifista di Babbo Natale

opera darte che divide 10 dicembre 2023 08:58il 'carro amato' pacifista di Babbo Natale - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...

Carro a(r)mato a Modena danneggiato, manifestante in questura: “Non sono stato io” il Resto del Carlino

Modena, danneggiato il "carro a(r)mato" pacifista di Babbo Natale TGCOM

Modena, danneggiato il "carro a(r)mato" pacifista di Babbo Natale

L'opera d'arte realizzata dall'artista Lorenzo Lunati ha diviso la città e durante una protesta un uomo, poi identificato, ha provocato una crepa sul tank ...

Attacco al 'carro amato'. Flash mob con il bavaglio: "Non ci sono parole ora bisogna rimuoverlo"

Modena «Il «Carro Amato Non so quanti complimenti ho ricevuto. Fa piacere, lo ammetto: non è da tutti fare un’opera che fa discutere, che fa parlare di pace usando un oggetto di guerra. È un’idea che ...