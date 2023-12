Mo | Schlein | ' cessate il fuoco umanitario subito e liberazione ostaggi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo voluto esserci anche noi, per ribadire la richiesta di unilimmediato per quello che sta succedendo a Gaza dove si è già passato il segno: le vittime civili sono in numero inaccettabile, incredibile dall'inizio di questo conflitto. Torniamo a chiedere ladi tutti gli". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly, in occasione della Marcia della pace che si è svolta oggi ad Assisi.