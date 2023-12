Mirko Brunetti eliminato dal Grande Fratello | come sta? Il retroscena | “Era molto triste”

(Di domenica 10 dicembre 2023)ieri sera ètodalha reagito il gieffino dopo la decisione del pubblico L’uscita dalla casa deldiha spiazzato il pubblico e i suoi ormai ex compagni di gioco. Nononte nelle ore immediatamente successive alla puntata si fosse diffusa una teoria secondo la qualein realtà non sarebbe ai uscito dalla Casa ma sarebbe ancora nelle vicinanze del loft di Cinecittà, la verità purtroppo è ben più amara.infatti sarebbeto pizzicato da una fan del reality, che ha deciso di raccontare il suo incontro conin hotel dopo la ...

Altre News in Rete:

Grande Fratello, rivelazione su Mirko e Perla: 'Cosa ha fatto lei prima di...'

e Perla Vatiero ancora al centro del Grande Fratello . L'eliminazione del ragazzo ha lasciato tutti senza parole. Prima del colpo di scena, Alessia Bottiglia - altra protagonista dell'...

Greta Rossetti a Perla Vatiero dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti: Diceva che eri fuori di testa Fanpage.it

Grande Fratello, a sorpresa esce Mirko: fine del triangolo. Sara Ricci e i “300 mila follower”

Fuori Mirko Brunetti per una dinamica che aveva stancato tutti tranne Signorini. In casa discussioni di ogni tipo e in tanti attaccano Beatrice Luzzi. Sara Ricci le rinfaccia un fatto di 24 anni fa e ...

Grande Fratello, rivelazione su Mirko e Perla: "Cosa ha fatto lei prima di..."

Mirko Brunetti e Perla Vatiero ancora al centro del Grande Fratello. L'eliminazione del ragazzo ha lasciato tutti senza parole. Prima del colpo di scena, Alessia Bottiglia - altra protagonista dell'ul ...