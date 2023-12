Minaccia di morte e aggredisce la compagna davanti alla figlia a Nola

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023)dila: la lite nel parcheggio di un supermercato. La vittima ha in braccio una bimba di sei annidilanel parcheggio di un supermercato. L’ennesimo caso di maltrattamento in famiglia è accaduto a, dove i Carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo già noto alle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio e ad avvertire i Carabinieri alcune persone che hanno contattato il 112. Nel parcheggio di un supermercato l’uomo hato die aggredito una donna che aveva in braccio una bimba di sei anni. La donna, temendo il peggio, si è rifugiata nel punto accoglienza del supermercato, ...