Milano Premier Padel P1 2023 | la finale maschile sarà Galan Lebron vs Stupa Di Nenno | Brea e Bea battono Sanchez Josemaria

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Si sono disputate oggi, all’interno di un Allianz Cloud vicino al tutto esaurito, le semifinali delP1, ultimo torneo stagionale del circuito. In tutto sono state dunque quattro le partite che si sono giocate (due match maschili e due femminili) e lo spettacolo è stato davvero tantissimo. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Per quanto riguarda il tabellone, nella prima semiAlejandroe Juan– campioni in carica, dopo il trionfo del 2022 – hanno impiegato tre set per avere la meglio di Federico Chingotto/Paquito Navarro, sconfitti 6-3 5-7 6-2 in un match durato quasi due ore. Nell’altro incontro, invece, i ‘Superpibes’ argentini Franco ...