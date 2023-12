Milan | recupero difficile per Kjaer | le ultime

(Di domenica 10 dicembre 2023) La sfida di mercoledì prossimo si avvicina. Ilcercherà l'impresa sul campo del Newcastle per cercare di raggiungere...

Altre News in Rete:

Monza - Genoa 1 - 0, Dany Mota si sblocca e lancia in alto Palladino

...casa dopo due mesi e spostano l'attenzione su San Siro e all'impegno domenicale in casa del. ...: 0' e 4'. Ammoniti : Vasquez, Kyriakopoulos e Frendrup per gioco falloso. Spettatori : 13.

Milan, recupero difficile per Kjaer: il difensore può al massimo andare in panchina mercoledì TUTTO mercato WEB

Infortunio Leão: quando torna e quante partite salta Goal.com

Calcio femminile: vittoria in rimonta della Roma sul Milan, pareggio tra Napoli e Como

La decima giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile prosegue quest'oggi con lo svolgimento di altre due partite, in attesa del posticipo in programma domani tra Sassuolo e Fiorentina che co ...

Roma-Milan, le pagelle: Di Guglielmo decisiva, Kumagai domina il centrocampo

La Roma porta a casa tre punti pesantissimi contro il Milan e lancia un messaggio al campionato: questa squadra sa vincere anche soffrendo.