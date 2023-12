Altre News in Rete:

Che rimpianto per la Juve e per Allegri: ora può prenderlo il Milan

...fino al 2027, come raccontato nelle settimane scorse da Calciomercato.it. Un traguardo che appare vicino, anche se questo non esclude il forcing di grandi club. In particolare ilci sta ...

Milan, presto l’annuncio del ritorno di Ibrahimovic: le ultime | PM News Pianeta Milan

Milan, presto il ds del Fenerbahce in Italia per Krunic: i rossoneri vogliono 6-7 milioni di euro TUTTO mercato WEB

Che rimpianto per la Juve e per Allegri: ora può prenderlo il Milan

La Juventus di Allegri vola, ma ha un rimpianto notevole in questo campionato: giocatore nel mirino del Milan ...

“Ancora out, che guaio!”: Milan, brutte notizie in vista del Newcastle

Il Milan continua a destreggiarsi fra pochi recuperi e tanti infortuni che rischiano di pregiudicare la sfida di Champions di mercoledì ...