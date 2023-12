Milan | Leao svolge l’allenamento in gruppo | buone sensazioni per la Champions League

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Rafaelha svolto tuttoinquindi per ilin vista della sfida contro il Newcastle di mercoledì, valida per i gironi di2023/2024. Una partita delicatissima, che i rossoneri sono obbligati a vincere per continuare a giocare in Europa. Ha invece svolto lavoro differenziato Simon Kjaer, che difficilmente sarà della partita. Continua dunque l’emergenza in difesa per il. SportFace.