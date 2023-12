(Di domenica 10 dicembre 2023) La guerra inrichiede sempre più forze fresche e laa ricatta iclandestini: «O vi arruolate e combattete per Mosca inoppure verrete espulsi e riportati...

Altre News in Rete:

Dalla Cop 28: un cenno al resoconto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS)

... non ci sono scadenze rigide, né obiettivi e i Paesi non sonoa pagare, nonostante lo ... di sostenere gli agricoltori quando i loro raccolti vengono spazzati via e di ricollocare i...

Migranti obbligati dai russi a combattere in Ucraina: «Altrimenti vi rispediamo in Africa o in Asia» ilmattino.it

Migranti, cosa prevede il nuovo accordo Ue. “In caso di crisi i Paesi sono obbligati a solidarietà” QUOTIDIANO NAZIONALE

Tv Play - Blitz De Laurentiis a Castel Volturno: promesso un premio alla squadra per Napoli-Braga!

Ultime news SSC Napoli - Il collega di Tv Play, Ciro Troise, ha raccontato un retroscena da Castel Volturno con un premio promesso alla squadra da parte di De Laurentiis: nel mirino c'è Napoli-Braga e ...

Migranti obbligati dai russi a combattere in Ucraina: «Altrimenti vi rispediamo in Africa o in Asia»

La guerra in Ucraina richiede sempre più forze fresche e la Russia ricatta i migranti clandestini: «O vi arruolate e combattete per Mosca in Ucraina oppure verrete espulsi e ...