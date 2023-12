Altre News in Rete:

Il 10 dicembre si festeggia il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani con il genocidio commesso da Israele a Gaza

...testimoniano che un sacco di farina è stato venduto fino a 500 ILS (equivalenti a 140) e ...di persone sono per strada con i loro bambini e i disabili dormono all'aperto senza alcuna ...

Migliaia di dollari in gioielli: le spese folli dei figli del capo di Hamas ilGiornale.it

Loss and damage, un ritardo costato migliaia di miliardi di dollari Valori.it

Missione top secret nella Gaza in macerie. Salvati dalle bombe 50 milioni di dollari

Nome in codice, ’Con-Ops Gaza’. Obiettivo: recuperare 50 milioni di euro dalle cassette di sicurezza di una banca situata in uno dei luoghi più pericolosi al mondo, il nord di Gaza. E così, in mezzo a ...

Altre armi a Israele, Washington sempre più distante dalle piazze della pace

Israele (Internazionale) Montano i malumori in casa democratica, ma Biden va avanti nel sostegno a Tel Aviv. Fuori, non si fermano le manifestazioni per il cessate il fuoco. Di Marina Catucci ...