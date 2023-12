Mieli umilia gli eco-attivisti | Vernice nell' acqua? Succedeva quando

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il Po a Torino, il Tevere a Roma, i navigli a Milano, il Canal Grande di Venezia, il canale del Reno a Bologna: tutti imbrattati e inquinati con un colorante – a loro detta - “innocuo per flora e fauna” nel blitz dei dimostranti ambientalisti di Extinction Rebellion. Si è trattato di una protesta contro sulla COP28 di Dubai dell'1 e 2 dicembre, ossia il vertice mondiale sull'azione contro il cambiamento climatico, che ha rappresentato secondo gli ambientalisti un “ennesimo fallimento politico”. Paolo, intervenutoo studio di Stasera Italia weekend, su Rete 4, domenica 10 dicembre, ha polemizzato nei confronti dei protagonisti, non riscontrando in loro una caratteristica fondamentale per delle azioni dimostrative efficaci. “Non hanno creatività e non sono neanche spettacolari” - ha tuonato l'editorialista del Corriere della Sera – che poi ha ...