Meteo | le previsioni di lunedì 11 dicembre Nuvoloso su gran parte dell' Italia

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo la breve perturbazione di oggi, la nuova settimana inizierà11con l’alta pressione. La giornata sarà caratterizzata da un cielo moltoo coperto al Centro-Nord, sono attese nebbie in Pianura Padana. Previste piogge sull'alta Toscana. Maggiori schiarite soleggiate al Sud. Le temperature sono previste in generale aumento con clima mite sulle regioni centrali e meridionali. Invece da mercoledì 13 è in arrivo un ciclone con piogge dal Nordest verso il Centro-Sud, che porterà anche nevicate sugli Appennini, prima di unde anticiclone (LE).