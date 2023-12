Meteo | arriva l’anticiclone | tempo instabile anche a Natale

Leggi su velvetmag

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dal punto di vistala settimana che comincia con lunedì 11 dicembre si caratterizzerà per l’arrivo di un anticiclone. Successivamente gli esperti si attendono un passaggio perturbato tra mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre con un forte calo termico delle temperature. Del resto nei giorni scorsi gli aggiornamenti del CentroItaliano hanno messo in evidenza un Ponte dell’Immacolata conteso tra anticiclone e deboli passaggi instabili. Per le prossime ore l’alta pressione è in rimonta sull’Europa sudoccidentale ma non riuscirà a proteggere del tutto l’Italia. Il flusso sul Mediterraneo centrale si manterrà dai quadranti nordoccidentali. Foto il.itLe previsionidella settimana La giornata di domenica 10 dicembre è trascorsa con un nuovo parziale miglioramento delle condizionial ...