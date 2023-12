Mes | maggioranza divisa | Fdi-Lega rimandano l’ok | ma Fi vuole usarlo per trattare in Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Rimandare a tutti i costi, magari imboscarlo in mezzo alle feste natalizie quando l’attenzione dell’opinione pubblica sarà più bassa. Di certo, non mollare il colpo fino a quando ci sarà di mezzo la trattativa in Ue per il nuovo patto di stabilità. Lo schema deciso dallaè chiaro da tempo. Solo che adesso la posizione non è più univoca. Perché mentre Fratelli d’Italia etirano dritto, Forza Italia inizia a premere. O quantomeno a voler utilizzare la ratifica del Mes – che rappresenterà una delle giravolte più pesanti per meloniani e salviniani – nell’ambito della discussione europea per riformare il patto di stabilità. Quel che appare sicuro è che la discussione sulla ratifica del Mes non arriverà in Aula neanche il 14 dicembre. Lalo esclude categoricamente per bocca del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari: ...