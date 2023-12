Mes | il leghista Molinari | “Il 14 dicembre non lo discuteremo”

Leggi su italiasera

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nuovo rinvio all’orizzonte per il Mes, che non sarà discusso il 14alla Camera. A dirlo è il capogruppo della Lega alla Camera Riccardoche, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella a Radio 24, ricorda come la posizione del Carroccio sia “nota, pensiamo sia uno strumento superato ma aspetteremo di capire le indicazioni della Meloni in merito”. Malgrado l’Italia sia l’unico Paese in area euro a non averlo ancora ratificato e nonostante i Paesi Ue spingano perché ciò avvenga,è sicuro: “Il patto di stabilità – dice – è lontano da essere concluso, e anzi vi do una notizia: penso proprio che il 14nondi Mes. Le spiego perché: il ministro Giorgetti ha fatto giustamente presente che è in calendario ma esistono provvedimenti che ...