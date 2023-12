Mes | Faraone | ' da Governo spettacolo indecente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Mentre Giorgia Meloni continua a giocare a nascondino sul Mes, la sua maggioranza, come al solito, si divide. È uno, un'ignobile pantomima che brucia la credibilità residua dell'Italia in Europa". Lo afferma Davide, capogruppo di Italia viva alla Camera. "Sulla decisione del Parlamento fissata per il 14 dicembre, prima il ministro Giorgetti dice sì, poi interviene il capogruppo della Lega Molinari che chiude le porte. Intanto per aumentare la confusione, Forza Italia si dice favorevole al Meccanismo europeo di stabilità. Il comportamento delMeloni, con l'Europa che assiste attonita, è letteralmente incredibile".