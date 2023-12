Mes e ratifica Italia | cos’è e cosa succede il 14 dicembre

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – Mes o non Mes. La discussione alla Camera in programma il 14potrebbe rivelarsi un passaggio a vuoto, a giudicare dalle parole del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. L’ipotesi di un nuovo rinvio aleggia sul dibattito che si infiamma, tra le posizioni della maggioranza e le critiche dell’opposizione in un quadro complessivo in cui va inserita anche la definizione del nuovo Patto di Stabilità. Le discussioni sulle regole proseguono alla ricerca di un accordo e dopo l’Ecofin andato in scena questa settimana si profila un nuovo round prima di Natale per cercare la fumata bianca. Il mosaico, insomma, è complesso e il Mes rappresenta un tassello. Laè un passaggio indispensabile per preservare le relazioni con la Commissione Ue e con gli altri partner europei, visto che l’è l’unico stato ...