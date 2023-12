(Di domenica 10 dicembre 2023) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Lametta fine alsul Mes, Meloni è davvero vicina al baratro europeo. L'ennesimo rinvio sul voto del Parlamento il 14 dicembre è l'ultimo atto di una maggioranza irresponsabile. Da Bruxelles in queste settimane sono giunti segnali chiari di impazienza: l'Italia è l'ultimo Paese a non aver sottoscritto la riforma. Questa volta le sparate della, la divisione della maggioranza, l'indecisione della presidente del Consiglio, rischiano di averemolto pesanti in”. Lo afferma l'eurodeputato di Italia viva Nicola, vicepresidente di Renew Europe.

Altre News in Rete:

'Tutto va bene, è solo propaganda' va in onda la nuova puntata de Gli appunti di Giorgia

"La mancata ratifica del- ragiona Nicola, eurodeputato di Italia Viva e vicepresidente di Renew europe - sta diventando insostenibile e il viatico per il giudizio europeo sulla legge di ...

Mes: Danti (Iv), ‘basta ricatto Lega, rischio gravi conseguenze in Europa’ La Sicilia

Meloni e il Mes, le parole sono un caso. L’opposizione: ha confuso la ratifica con il sì al salva-Stati La Stampa

Mes: Danti (Iv), 'basta ricatto Lega, rischio gravi conseguenze in Europa'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "La Lega metta fine al ricatto sul Mes, Meloni è davvero vicina al baratro europeo. L’ennesimo rinvio sul voto del Parlamento il 14 dicembre è l’ultimo atto di una maggiora ...

Sciopero medici e infermieri, la crisi della sanità e quel no al Mes: assunzioni al palo, fuga all’estero

Non vengono date certezze per stabilizzare i nostri tanti ... Conclude: «Abbiamo chiesto al Governo di riaprire la linea di credito del Mes sanitario, che metterebbe a disposizione 37 miliardi per la ...