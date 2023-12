Meloni che record | mai così tanti voti di fiducia

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 dicembre 2023) Per valutare gli effetti dell’annunciata riforma sul processo istituzionale, quella che punta a introdurre il premierato, non è necessario attendere l’ipotizzato esito del relativo referendum. E’ più che sufficiente constatare il peso del voto diimposto dal governoal Parlamento nel primo anno di legislatura: un dato che ha visto, nel mese scorso, toccare unmai raggiunto prima da altri esecutivi. Che pure vi avevano fatto ricorso senza risparmio. Contro quella che è ormai prassi degli ultimi governi in carica, che ricorrendo allacristallizzano i propri disegni di legge e impediscono di fatto di modificarne i testi, nel 2021 si scagliò la stessa leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, dai banchi dell’opposizione: “È una mortificazione del Parlamento, una deriva ...