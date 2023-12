Melito | iniziativa per Telethon della Proloco

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023)in piazza ain sostegno di. In programma nei prossimi giorni ulteriori iniziative Questa mattina in Piazza Santo Stefano laha organizzato la annuale campagna di solidarietà in sostegno a, attraverso la vendita dei Cuori il cui ricavato finanzierà la ricerca scientifica sulle malattie rare. Come sempre la città diha mostrato il suo cuore in Piazza Santo Stefano, dove i volontarihanno allestito un gazebo. In sostegnomanifestazione presenti anche attivisti M5S, che svestendosiloro casacca politica, hanno dato una mano nell’allestimento e nella vendita. Una inequivocabile dimostrazione che la solidarietà non ...