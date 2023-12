Max Allegri | svelata la sua fidanzata | ecco chi è

(Di domenica 10 dicembre 2023) Massimilianoai gode il suo momento alla Juventus con la nuova fiamma. La storia d’amore del tecnico va a gonfie vele. Non solo nell’ambito sportivo, mister Massimilianosta vivendo un periodo più che positivo anche sul piano sentimentale. La storia con Ambra Angiolini sembra ormai acqua passata per l’esperto allenatore della Juventus, orasi sta godendo a pieno la sua nuova fiamma. L’allenatore ha trovato grande felicità e tranquillità in Nina Lange Barresi. L’intensa relazione trae Nina sembra procedere senza alcun tipo di intoppo, con la coppia che sembra vivere momenti di grande felicità. L’allenatore della Juventus ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata, ma la presenza affettuosa di Nina durante l’importante partita contro il Napoli è stata un ...

