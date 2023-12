Max Allegri come il Trap | qual è il suo segreto per riportare lo scudetto a Torino

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dove non arriva la difesa, arriva Szczesny. Bravissimo ma anche fortunato, se è vero che il suo pasticcio con il pallone nei piedi viene cancellato dal fuorigioco di Osimhen. La fortuna aiuta gli audaci e il portiere polacco lo è: se la Juventus si sta giocando lo, enormi meriti vanno a Szczesny. Rispetto all'anno scorso deve compiere meno parate, quindi quelle poche a cui è chiamato risultano decisive nei risultati. Stavolta ferma Di Lorenzo con un miracolo, una parata bella quanto efficace quindi bella due volte, una prodezza paragonabile alla rovesciata di un attaccante. L'effetto è soprattutto psicologico: un intervento di questo tipo annichilisce gli avversari, li rende impotenti, nervosi, sfiduciati. Il Napoli si fa preferire alla Juventus, spinge di più e meglio, non ha il ritmo spallettiano ma ha ritrovato il palleggio e, parzialmente, il movimento ...

