Mattarella | Irrinunciabile la tutela dei diritti umani

(Di domenica 10 dicembre 2023) AGI - "Il riconoscimento e ladei valori supremi della dignita' umana, iscritti nella Costituzione, costituiscono per la Repubblica un'esigenza, ovunque e in ogni circostanza". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Mondiale dei. "Ricorre oggi il 75esimo anniversario dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei- la sua dichiarazione - oggi come allora l'importanza di quel documento consiste nell'anteporre all'esercizio del potere l'inalienabile dignita' inerente alla persona. Cio' ha consentito di costruire un'architettura internazionale improntata al rispetto deie delle liberta' ...