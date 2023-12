Maria De Filippi | svelato il dramma del primo Natale senza Maurizio Costanzo

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 dicembre 2023)De, amata dal pubblico italiano come “Queen Mary”, sta vivendo un periodo di grande dolore. Il suosolo ora, ha commosso i fan e il pubblico televisivo. La conduttrice, nota per la sua competenza e professionalità, si appresta a vivere il suoil marito, scomparso lo scorso febbraio. Questa notizia ha scosso non solo il mondo dello spettacolo, ma anche i numerosi telespettatori che hanno seguito con affetto le sue trasmissioni nel corso degli anni.De: una carriera di successoDeè un personaggio poliedrico che ha regalato alla televisione italiana momenti indimenticabili. Le ...