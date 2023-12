Mamma ho perso l’aereo | quanto spenderebbe Kevin al supermercato oggi? La risposta è carissima

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 10 dicembre 2023)McCallister di, hose facesse la stessa spesa che ha fatto nel 1990? Di sicuro molto più che allora, quando da solo verso poco meno di 20 dollari per un discreto quantitativo di prodotti. Il rincaro della spesa avrebbe toccato il 248%. Per lo stesso quantitativo di cibo,ben 72 dollari. Con i prezzi diMcCallister avrebbe decisamente bisogno di molto di più nel suo salvadanaio e gli americani ne stanno prendendo atto. Nel 1990 ilnaggio, interpretato da Macaulay Culkin, ha speso 19,83 dollari per un acquisto di mezzo litro di latte, mezzo litro di succo d’arancia, una cena davanti ...