Madonna | Rihanna | Katy Perry | perché sono siamo tutte debitrici a Bettie Page

Leggi su dilei

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’11 dicembre 2008 moriva, all’età di 85 anni,. Colei che è passata agli annali come la prima pin up della storia. Figura rivoluzionaria, controversa e dalla vita complessa che ha rivoluzionato il concetto stesso di femminilità e che, ancora oggi, continua a influenzare il mondo in cui ci vestiamo, pettiniamo, po. A lei si ispirònell’iconica copertina dell’album Erotica, dove posò coperta solo da pietre preziose. A lei si devono la frangetta corvina die gli spettacoli di burlesque di Dita Von Teese. Fu lei la prima a indossare i bikini che Brigitte Bardot rese famosi e a sfoggiare gli occhiali da sole a forma di cuore usati dalla Lolita cinematografica di Stanley Kubrick. L’incredibile vita di...