“Ma non è possibile!” Grande Fratello | terremoto per Alfonso Signorini | emerge soltanto adesso

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sabato 9 dicembre è andata in scena ancora una volta la sfida tra “Ballando con le Stelle” e “Il“. I risultati ve li diremo tra poco, ma intanto sottolineiamo come ancora una volta lo show di Milly Carlucci si dimostra irraggiungibile, l’edizione di quest’anno sta dando grandi soddisfazioni alla Rai e alla conduttrice. Nell’ultima puntata dello show di Rai1 c’è stato un momento molto toccante e cioè quando Stefano De Martino ha ballato con una bambina costretta sulla sedia a rotelle da una brutta malattia. Dopo l’esibizione, che ha raccolto tantissimi applausi, Fabio Canino ha fatto una battuta sul ballerino e Belen. Quando Carolyn Smith ha mostrato la paletta con il 10, il giurato ha detto “12”, facendo riferimento ai tradimenti di cui sarebbe stata vittima Belen. Una battuta che non è piaciuta a molti. Leggi anche: “Sapete cosa ...