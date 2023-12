Ma cos’è oggi l’Ulivo? La riflessione di Merlo

Leggi su formiche

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dunque, siamo daccapo. A quasi 30 anni dal suo brillante esordio politico ritorna la proposta – o la provocazione – di un nuovo Ulivo nel campo del centro sinistra. O meglio, della sinistra italiana. Del resto, l’attuale inconsistenza di questo schieramento, chiuso in un recinto fatto da reminiscenze ideologiche, approcci populisti e una plateale cifra politica radicale e massimalista, non può essere interpretata come una chiara, netta e credibile alternativa di governo allo schieramento di centro destra. E questo per la semplice ragione che nel nostro paese difficilmente una alleanza radicale ed estremista può ambire a diventare una efficace coalizione di governo. Di qui, malgrado le richieste quotidiane di dimissioni di ministri e sottosegretari, le ripetute denunce di imminente svolta autoritaria ed antidemocratica se non addirittura di regressione fascista, la minaccia della ...