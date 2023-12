(Di domenica 10 dicembre 2023) Si intitola L'l'ultimo libro disugli scaffali delle librerie italiane: edito in origine nel 2001, è uno dei romanzi parigini dell'autore, che la casa editrice Playground ha deciso di ripubblicare a grande richiesta, visto che l'edizione originale era pressoché introvabile. Un vero peccato per i lettori vecchi e nuovi di, che nell'è in particolare stato di grazia. Di cosa parla L'dihttps://media.gqitalia.it/photos/656dd769797fbd875d3c258d/master/w 1000,h 1334,c limit/L'%20.jpg La storia si apre con Austin, giornalista americano che vive immerso nella malinconia della sua bolla ...

Altre News in Rete:

Chiamatela vendetta se vi va

Iniziamo dall'inizio, da quando a 22 anni houndi 10 anni più "vecchio". All'epoca lo vedevo bello, come un principe, arrivato a salvarmi dalla mia triste vita di figlia in una famiglia ...

«L'uomo sposato» e altri 3 libri di Edmund White da leggere assolutamente GQ Italia

Milo Ventimiglia è un uomo sposato: il racconto delle nozze Vanity Fair Italia

Nino Frassica e il gatto Hiro: “Non l’ho ritrovato. Non parlo di lui, voglio portare allegria”

Nino Frassica preferisce non rilasciare interviste sulla scomparsa del suo gatto: “Mi rende triste, io voglio portare allegria” ...

Francesco Baschieri, l’uomo dei podcast e la exit di Spreaker

Ha creato qualcosa che non c'era. "Non c'era ma era possibile". L'ha fatto crescere con pochissime risorse. "Direi con il contagocce". Ha portato la startup da Bologna a New York, passando per San Fra ...