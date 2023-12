Lui è la persona giusta | ma ci siamo incontrati nel momento sbagliato

Leggi su dilei

(Di domenica 10 dicembre 2023) Io e M. ciconosciuti 5 mesi fa per caso. Venivo fuori da una storia di 10 anni finita nel modo peggiore e dopo essermi trasferita in una nuova città ho iniziato a frequentare un po’ di persone. Così conosco lui che, ammetto, non mi conquista subito. Accetto comunque la sua proposta di uscire e lì scopro unaaffascinante, intelligente e davvero molto piacevole. Inaspettatamente scoppia la passione e iniziamo a vederci. Io sono spaventata, non mi sento pronta né voglio ancora mettermi in gioco, ma lui mi piace. Frequentandolo però mi accorgo che anche lui è tormentato dal passato e anche dal presente e questo mi preoccupa dato che quello che sto cercando è un po’ di equilibrio dopo la fine della mia storia. Così iniziamo questo tira e molla, soprattutto da parte mia. Sparisco, non rispondo al telefono per giorni, però torno sempre da lui. ...