Lory Del Santo | “Se avessi avuto i 15 milioni di euro che è costato l’ultimo film di Woody Allen sarei riuscita a fare meglio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nel suo ultimo post su Facebook,Delha ripercorso la realizzazione della serie web ‘The Lady’ che dal 2014 al 2017 l’ha vista cimentarsi per la prima volta come regista. La serie é un prodotto amatoriale e vede come protagonisti alcuni suoi amici: ”Io ho realizzato una serie web The Lady che ha fatto più di 10di visualizzazioni”, rivendica Delnel suo post. E ancora, prosegue: “E’ stata un’esperienza personale molto costruttiva realizzata senza fondi, dove come attori ho usato i miei amici e che mi ha insegnato molto. Creare e realizzare storie è molto difficile ma anche appagante. Volevo imparare e capire sul campo tutte le difficoltà che si devono affrontare in un set. Guardare e basta non dà la dimensione del progetto. Per imparare e migliorarsi bisogna mettersi alla prova. Avevo un sogno ...