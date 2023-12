Longhi | «Inter travolgente Lautaro Martinez | gol rabbioso!»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Dopo la roboante vittoria per 4-0 contro l’Udinese, Brunoha commentato la prestazione messa in scena dall’. Con tanto di gol ‘rabbioso’ di– Bruno, su Twitter, elogia in questo modo la prestazione dei nerazurri a San Siro: “L’ritrova la vetta della classifica grazie a un primo tempocontro l’Udinese. La ripresa una noiosa esercitazione di possesso palla, illuminata nel finale dal rabbioso quattordicesimo gol diper il definitivo 4-0“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

